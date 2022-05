ACFF Actu : La sélection provinciale, un vivier pour les clubs élites et un moyen d’arriver en équipe nationale

Cette semaine, Jérôme Colinet, entraîneur adjoint des U17 des Diables Rouges est venu nous parler des sélections provinciales. Un moyen de repérer les futurs Diables Rouges.

On le sait tous, nos Diables Rouges n’ont pas toujours joué dans les plus grands clubs. Ils ont bien souvent commencé à fouler les terrains de foot dans des petits clubs provinciaux avant d’être repéré, d’intégrer les sélections provinciales et finalement transférer dans les meilleurs clubs belges ou étrangers pour parfaire leur apprentissage.

Ce week-end a lieu à Tubize l’activité finale des formations provinciales, un moyen pour atteindre le haut niveau : "Il y a des prospections qui se passent dans les provinces afin de former des équipes au début de saison. Et ce week-end, les provinces s’affrontent. Et les meilleurs joueurs sont parfois invités pour une détection nationale ", explique Jérôme Colinet.

Dans cette émission, on est également allé refaire un tour du côté du centre national de Tubize où l’on a pu visiter la salle de tactique et la salle de divertissements des Diables Rouges.

Enfin, retrouvez les séquences du bénévole de la semaine et le sobriquet qui concerne les écureuils de Spy. Un sobriquet qui vient du wallon où écureuil se dit Spirou. La tradition veut que les habitants de Spy s’appellent les Spyrous.