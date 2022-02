ACFF Actu : la reprise du foot, les formations des anciens joueurs pros et Guillaume François en invité

Cette semaine dans ACFF Actu, on parle de la reprise du football amateur. Une reprise qui a fait du bien pour tout le monde.

On a joué au football ce week-end dans les divisions amateurs. La bonne nouvelle, c’est que peu de matches ont dû être reportés à cause du Covid.

On évoque aussi cette semaine dans l’émission, la formation pour les footballeurs pro ou ex-pro. Le but, valoriser leurs acquis pendant leur carrière pro. Cette formation, c’est la formation UEFA B ex-pros. Pour en parler, Guillaume François était l’invité de l’émission.

Et puis, place aux séquences habituelles avec les conseils de Felice Mazzu sur le choix des chaussures de foot, les habituelles actualités de l’ACFF et le sobriquet. Cette fois, on évoque le R. All. F.C Oppagne-Weris, club qui évolue en D3 et P3 luxembourgeoise.