ACFF Actu : L’ACFF prend soin de ses jeunes arbitres avec un stage, Roger Laboureur évoque ses souvenirs du football amateur

Augmenter le nombre d’arbitres dans le football amateur, c’est l’un des défis de l’ACFF. Et pour pouvoir les former, l’ACFF se donne les moyens avec notamment un stage organisé pendant les vacances de Pâques. Un reportage à voir lors de l’émission ACFF Actu.

Cette année, un nombre important de candidats se sont présentés pour s’essayer à la pratique de l’arbitrage. Pour les soutenir, un stage a été organisé pour la première fois pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans au centre national de Tubize. Ils apprennent à se placer, l’hygiène de vie et les exigences de la fédération autour de ce poste si souvent décrié.

Des arbitres qui sont pourtant bien nécessaires pour la pratique d’un beau football chaque week-end.

Un football dont se souvient également Roger Laboureur. L’ancien journaliste sportif a évoqué dans l’émission ses souvenirs du football amateur lorsqu’il allait voir son fils Hugues jouer chaque week-end.

Retrouvez aussi dans cette émission la séquence bénévole et les plus beaux buts du foot amateur. Sans oublier le sobriquet de la semaine un peu particulier. Les Marostin.bel, c’est une association entre cinq clubs, Les Bulles, Marbehan, Rossignol, Tintigny et Belfontaine. Chaque syllabe faisant référence à l’un de ces clubs.

Cette association est aujourd’hui la plus grande de la province du Luxembourg avec 250 jeunes qui s’entraînent dans les différents clubs. Une fois arrivés en fin de formation, ils retournent dans leur club d’appartenance ou dans un club dans lequel ils sont prêtés une saison.