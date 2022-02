ACFF Actu : L’ACFF, nouveau partenaire de Younited Belgium, veut également "aider les clubs de foot dans leurs projets sociaux"

Dans l’émission ACFF Actu de cette semaine, on s’intéresse aux différents projets sociaux soutenus par l’ACFF. Le football amateur est également devenu partenaire de Younited Belgium, une organisation qui mise sur l’intégration de sans-abri et sans-chez-soi par le biais du football.

La vocation sociale, l’ACFF insiste là-dessus et ne laisse personne de côté. L’ACFF devient donc l'un des partenaires de Younited Belgium, une association qui permet à des équipes constituées de sans-abri, de personnes souffrant de handicap mental ou d’addiction de jouer au football. Dans leur équipe, les joueurs trouvent plus que des coéquipiers, ils y trouvent aussi un chez-soi.

Marvin Olawaiye, responsable des projets sociaux à l’ACFF en a profité pour venir parler avec nous de ce nouveau partenariat.

Et puis, place aux séquences habituelles avec les conseils de Felice Mazzu qui nous explique comment faire lorsque son équipe vient d’enchaîner un 0/9. On évoque aussi notre habituel sobriquet. Cette fois, on évoque les Gad’lis à Remouchamps, club qui évolue en P4 liégeoise.