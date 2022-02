ACFF Actu – Felice Mazzu : "Vous avez toujours le choix d’être meilleur que l’adversaire, si vous avez les qualités footballistiques"

Dans l’émission ACFF Actu de cette semaine, un constat préoccupant et des tentatives de solutions. La violence augmente sur et autour des terrains, dans le football amateur comme dans le football professionnel. Des matches amicaux ont même récemment dû être arrêtés pour des faits de violence. David Delferrière, le président de l’ACFF a réuni ses troupes pour tenter de trouver des pistes de solutions. Un projet très concret existe déjà depuis plusieurs années et a été relancé cette saison, c’est celui des Parents Fair-Play, lancé à l’initiative de Thomas Chatelle, invité de l’émission cette semaine qui considère que le Fair-Play doit être tout en haut de la liste des préoccupations des clubs amateurs. Dans le même esprit, Felice Mazzu donne ses conseils pour se comporter de la meilleure des manières avec les arbitres, même en cas d’arbitrage litigieux. Pour lui, il ne faut jamais trouver d’excuses ailleurs que "chez soi".

Dans les autres rubriques habituelles de l’émission, on se rend à la Royale Union Lasne Ohain pour rencontrer Ivan Van Aerde, le bénévole qui bricole tout dans le club depuis pas mal de temps déjà. Et le sobriquet de la semaine rend hommage aux maçons de Rumes, qui tiennent leur surnom de courageux jeunes hommes ayant reconstruit en masse dans le nord de la France après la seconde guerre mondiale !