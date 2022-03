ACFF Actu : Felice Mazzu donne les clés d'un bon discours d'avant-match

Dans ACFF Actu cette semaine, un focus, les jeunes footballeurs et footballeuses et leur parcours. Dans le sujet de la semaine, tout d’abord le Foot4Girls Festival, qui a regroupé plusieurs dizaines de jeunes filles entre 4 et 16 ans à la Louvière : avec un mot d’ordre, l’amusement ! Mais aussi dans l’interview de la semaine, avec Thierry Siquet. Ancien joueur du Standard notamment, il est actuellement coach des U18 de l’équipe nationale belge, et manager du foot élite études à l’ACFF. Il nous explique le parcours des participants à ce programme, par lequel Timothy Castagne, notamment, est passé.

Dans nos rubriques habituelles, Felice Mazzu vous donnera tous ses précieux conseils pour délivrer un bon discours en avant-match. On rencontrera Jean-Pierre Miccalizzi à la JS Tamines, un bénévole depuis 30 ans qui prendra tout bientôt sa retraite. Et on fera un petit clin d’œil aux "Rats" d’Hamoir, dans notre sobriquet de la semaine. Un club qui lance un cri d’alerte, souffrant actuellement d’un manque criant de bénévoles pour sa section jeunes.