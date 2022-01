ACFF Actu : David Delferière, Président de l’Acff, évoque la reprise du foot, une trêve hivernale, vraie ou fausse bonne idée ?

Cette semaine dans ACFF Actu, la question principale est de savoir quand va pouvoir reprendre le foot amateur ? Alors qu’un Codeco a eu lieu ce vendredi, le foot attend toujours. David Delférière en a profité pour rappeler la position de l’ACFF.

Si l’on ne peut pas jouer au football à cause du Covid-19, on s’est aussi posé la question d’instaurer ou non une trêve hivernale chaque année pendant tout le mois de janvier. Alors fausse ou vraie bonne idée ? Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre.

Au-delà de cet aspect de la trêve hivernale, Frédéric Cahay, responsable des terrains au Proximus Basecamp de Tubize nous livre ses précieux conseils pour garder son gazon dans le meilleur état possible.

Et puis, place aux séquences habituelles avec les conseils de Felice Mazzu sur la préparation mentale de ses joueurs, les habituelles actualités de l’ACFF et le sobriquet. Cette fois, on évoque le Turkania de Faymonville, club qui évolue en P3 liégeoise.