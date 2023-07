Ace, groupe de pub rock britannique, à la conquète des charts USA

Prenez quelques solides musiciens, des arrangements musicaux travaillés, des harmonies vocales, et des chansons taillées pour les routes de Californie… Nous ne sommes pas aux États-Unis, nous ne parlons pas des Eagles non plus. Bienvenue au royaume de sa très Gracieuse Majesté avec le groupe Ace !



Ace, le groupe, fondé à Sheffield en 1972 sous le nom d’Ace Flash and The Dynamos, composé de musiciens venant de groupes et d’horizons différents. D’abord étiquettes comme groupe de pub rock, il va bien vite évoluer et connaître le succès dès 1974 avec l’imparable ''How Long'' tiré du premier album. Le style est très californien, on s’en doute, et le single sera classé 20e en Angleterre alors qu’aux Etats-Unis, ''How Long'' atteindra la troisième place des charts.