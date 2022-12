"Accuser quelqu’un de mensonge en politique, ce n’est pas rien" : la réponse ferme d’Alexander De Croo aux attaques de l’opposition

L’opposition flamande maintient la pression sur le Premier ministre. La N-VA et le Vlaams Belang l’accusent d’avoir menti.

En cause, des messages WhatsApp révélés hier dans la presse. Ces échanges entre le cabinet de l’ex-secrétaire d’État au budget et celui du Premier ministre peuvent laisser croire qu’Alexander De Croo avait bien validé l’erreur budgétaire qui a poussé Eva de Bleeker à la démission.



Mais le Premier ministre dément une nouvelle fois formellement les accusations de l’opposition : "Je ne le tolère pas. Accuser quelqu’un de mensonge en politique, ce n’est pas rien". La réponse d’Alexander De Croo aux attaques de l’opposition est ferme.

On les sort ici complètement de leur contexte et je ne l’accepte pas.

Dans les échanges WhatsApp dénoncés, un membre du cabinet du Premier ministre écrit : "OK, c’est bon pour nous. Merci pour les adaptations." Mais ces quelques mots ne peuvent être considérés comme une validation du budget. C’est ce qu’a expliqué le Premier ministre à la VRT

"Le soi-disant message dont on parle était la validation d’autre chose. On les sort ici complètement de leur contexte et je ne l’accepte pas. On ne valide pas un budget via Whatsapp ! Nous avons utilisé d’autres canaux pour dire très clairement que la proposition faite par la secrétaire d’État au budget ne correspondait pas aux décisions prises en conclave".