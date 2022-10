Accusée de grossophobie, Taylor Swift modifie son clip en catastrophe

Certains internautes ont vivement critiqué une scène du clip " Anti-héro " la jugeant grossophobe. Le clip " Anti-héro " publié en même temps que son nouvel album raconte ses angoisses et ses combats notamment autour des troubles du comportement alimentaire. La scène critiquée montre Taylor Swift et son double diabolique dans la salle de bain. Lorsque la chanteuse monte sur la balance, au lieu de voir le chiffre apparaître on peut lire le mot " grosse ". Une référence à ses propres insécurités face à son poids et son image corporelle qu’on découvrait dans le documentaire " Miss Americana ".

Alors que twitter s’enflamme contre la terminologie employée, la star a préféré supprimer ce passage en catastrophe. Ce réseau social ne s’est pourtant pas calmé et deux camps s’opposent. Aujourd'hui, des fans de Taylor Swift viennent la défendre en abordant la minimisation de la dysmorphie corporelle des personnes maigres.

Son album " Midnight " est devenu le plus écouté de Spotify en une journée, un record impressionnant pour la star country résolument plus pop ces dernières années. La plateforme de streaming a même connu une panne dans la nuit de jeudi à vendredi, empêchant certains fans d’écouter ce dixième album tant attendu.