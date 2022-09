Accusée de body shaming envers Christina Aguilera et sa troupe, Britney Spears se justifie

Nouvel épisode dans la saga Britney Spears. D’habitude si soutenue par sa communauté, elle est aujourd’hui obligée de s’expliquer face à des accusations de body shaming à l’encontre de la chanteuse Christina Aguilera et sa troupe.

On rembobine : lundi 12 septembre Britney Spears poste sur Instagram un mème portant la citation "J’ai découvert qu’il n’y avait qu’une seule façon d’être mince : trainer avec des gros". En légende la chanteuse écrit un texte assez long revenant sur ses treize années de tutelle et commence par ces mots : "J’aurais aimé pouvoir choisir les nounous pour mes enfants… mes danseurs… Je veux dire, si j’avais eu les danseurs de Christina Aguilera, j’aurais eu l’air extrêmement menue…". Cette phrase et la citation présente sur le mème n’ont pas tardé à faire réagir ses followers. Beaucoup ont dénoncé la grossophobie de tels propos et le body shaming (humiliation sur base de l’apparence physique) à l’encontre de Christina Aguilera et ses danseurs. Au total, plus de 46.000 commentaires parmi lesquels : "Non Britney, nous n’allons pas attaquer d’autres femmes pour essayer de regagner confiance en nous. Ce n’est pas ça qu’il faut faire." Ou encore :"Est-ce que la seule chose qui donne confiance à une femme est sa minceur ? Triste." Mais aussi : "Ce mème est dégoûtant ! Comment oses-tu publier ça alors pour que des millions de jeunes filles peuvent le lire ?" Et enfin : "S’il te plaît, n’utilise pas le body shaming envers toute une communauté qui t’a soutenue."

De nombreux fans lui ont demandé de supprimer ce post ce qui, à l’heure actuelle, n’a pas été fait.

Alertée, Christina Auguilera a décidé de ne plus suivre Britney Spears sur le réseau social mais n’a pas fait d’autres commentaires.