Accusé de viols, Benjamin Mendy au tribunal pour plus de trois mois de procès

Accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle, le champion du monde de football Benjamin Mendy a comparu mercredi au premier jour d'un procès prévu pour durer plus de trois mois à Chester, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Âgé de 28 ans, le défenseur français, suspendu depuis un an par Manchester City, est accusé par sept femmes et nie les dix chefs d'accusation qui concernent des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire.

Après son arrivée à la Chester Crown Court, il a pris place dans le box des accusés mercredi matin, l'air détendu, vêtu d'un costume bleu nuit et portant une cravate.

Il s'est exprimé en anglais pour confirmer son identité et un interprète est présent à ses côtés.

Benjamin Mendy est jugé au côté d'un autre homme, Louis Saha Matturie -sans rapport avec l'ancien footballeur Louis Saha-, qui a également pris place dans la salle d'audience, vêtu d'une chemise blanche et d'un costume vert kaki.

Louis Saha Matturie est poursuivi pour huit viols et quatre agressions sexuelles sur huit femmes entre juillet 2012 et août 2021. Il a également plaidé non coupable.

Leur procès devait initialement s'ouvrir le 25 juillet mais avait été reporté de deux semaines. Il est prévu pour durer quinze semaines, selon le tribunal.

Les premiers jours de ce procès au long cours sont consacrés au choix des jurés et à l'organisation des audiences, avant de rentrer la semaine prochaine dans le vif du sujet.