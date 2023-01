Accusé de violences domestiques, le cocréateur de "Rick et Morty" est dans la tourmente

Interviewé par Deadline, son avocat récuse toutes les charges. De son côté, Squanch Games spécifie que cela ne remet pas en cause la poursuite de "High on Life". Adult Swim adopte une position identique et affirme que "Rick et Morty" continuera: "La dévouée et talentueuse équipe travaille dur sur la saison 7".

Disponible sur Netflix Belgique, le film d'animation raconte l'histoire d'un chercheur brillant porté sur la bouteille, Rick Sanchez, qui emmène son petit-fils timoré, Morty Smith, dans de folles escapades. Justin Roiland prêtait même sa voix aux personnages principaux.

"High on Life" est un jeu de tir. Le joueur endosse le rôle d'un chasseur de primes. Son objectif est d'arrêter des extraterrestres en train de puiser dans les ressources de la Terre et ses habitants pour fabriquer de la drogue.