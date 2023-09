Accusé de viol : Luc Besson sort du silence

Luc Besson a pris la parole pour répondre aux accusations de viols le concernant.

En mai 2018, l'actrice Sand Van Roy porte plainte contre le réalisateur français pour agression sexuelle et viol. Luc Besson nie les faits reprochés en accordant qu'il y avait bien eu une relation extraconjugale avec l'actrice.

La Cour de cassation a définitivement écarté les accusations de viol en rejetant le pourvoi formé par l'actrice Sand Van Roy contre le non-lieu au bénéfice du cinéaste.

Sur le plateau de l'émission "Quelle époque" sur France 2, Luc Besson répond aux accusations en indiquant être une cible facile : "Je ne sors pas, je ne bois pas, je n’ai jamais cassé une chambre d’hôtel. Je n’ai pas le profil, disons. J’étais une bonne cible, parce que c’est vrai que j’avais un certain succès, un certain pouvoir."

Il parle de son rapport avec les femmes : "Les femmes, je les aime beaucoup. Elles me fascinent. Je m’entends mieux avec les femmes qu’avec les hommes depuis toujours. J’ai été élevé par des femmes. Il y avait trois règles vraiment essentielles: on ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux femmes ni aux animaux. C’est comme cela que j’ai été élevé. Et j’ai toujours suivi ces règles toute ma vie. (...) L’amour, ça s’apprend. Moi, on ne me l’a pas appris. On m’a foutu en pension à 14 ans."

Luc Besson évoque le moment le plus difficile de sa vie, c'est à dire avouer à sa famille avoir eu une relation extraconjugale : "Je crois que c’est le moment le plus dur de ma vie, c’est de s’asseoir à une table avec votre femme et vos enfants et de dire la vérité. J’ai détruit leur image de l’amour. Cela m’a fait très très mal. Je regrette tellement d’avoir détruit cet amour chez eux. (...) Mes filles n'oublient pas, mais elles pardonnent."