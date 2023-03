Accusé de plagier Elden Ring, le studio d’un jeu vidéo s’explique

Comme on l’apprend chez nos confrères de PCgamer, l’équipe d’Archangel Studios se défend et s’explique sur Discord et sur la page Steam de son jeu. Ils évoquent qu’en dehors des animations faites maison, toutes les autres, accusées de plagiat, sont en fait disponibles sur le MarketPlace. Ces assets graphiques auraient donc été achetés auprès d’un vendeur d’animations nommé PersiaNinja.