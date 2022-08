Accusé de contrefaçon pour son film "L’Empire du Silence", Thierry Michel risque l’arrestation en RDC

Le cinéaste belge Thierry Michel dénonce le procès dont il fait l’objet en République démocratique du Congo avec Christine Pireaux, co-autrice et productrice de son dernier film "L’Empire du Silence". Ils sont poursuivis en justice par les frères Balufu, deux cinéastes congolais qui ont produit et réalisé "Congo ! le silence des crimes oubliés" en 2015. Ils accusent Thierry Michel et Christine Pireaux de contrefaçon, de plagiat, et de voler l’imaginaire des Congolais.