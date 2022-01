Accusé d'inaction, Benoit XVI "exprime son choc et sa honte" vis-à-vis de la pédocriminalité dans l'église allemande:

Benoit XVI a exprimé jeudi "son choc et sa honte" face à la pédocriminalité dans l'église allemande, après la publication d'un rapport indépendant le mettant en cause dans la gestion de violences sexuelles sur mineurs, selon son porte-parole.

Le pape émérite allemand de 94 ans, qui "n'avait pas eu connaissance du rapport" et "l'examinera dans les prochains jours", "exprime sa proximité personnelle et sa prière pour toutes les victimes", selon un communiqué de son secrétaire particulier, Mgr Georg Gänswein, transmis aux journalistes.

Le rapport indépendant présenté jeudi en Allemagne met sévèrement en cause Benoît XVI, qui avait renoncé à sa charge en 2013, sur sa gestion d'agressions sexuelles envers mineurs dans l'archevêché de Munich et de Freising, qu'il a dirigé entre 1977 et 1982. Selon les avocats ayant contribué au rapport mandaté par l'Eglise, le cardinal Joseph Ratzinger, avant qu'il ne devienne pape, n'a rien entrepris pour écarter quatre ecclésiastiques soupçonnés de violences sexuelles sur mineurs.

Ils dénoncent également des dissimulations systématiques de cas de violences sur mineurs entre 1945 et 2019 visant selon eux "à protéger l'institution Eglise".

Benoît XVI, qui vit retiré dans un monastère au Vatican, a "strictement" rejeté toute responsabilité, dans une prise de position transmise aux avocats.

De son côté, le Vatican a redit son "sentiment de honte et de remords" et indiqué qu'il "prendra connaissance du texte dans les prochains jours" pour "en étudier correctement les détails".