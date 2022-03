Accusations de viols par Carl De Moncharline : Pas de commentaire du parquet de Bruxelles

À la suite de la diffusion d'un reportage du magazine Investigation de la RTBF mercredi sur des témoignages de jeunes ayant porté plainte pour agression sexuelle par soumission chimique contre la figure du monde de la nuit bruxelloise Carl De Moncharline, le parquet de Bruxelles a indiqué jeudi qu'il se refusait à tout commentaire.

Il n'a pas souhaité communiquer sur l'existence, ou non, de plaintes à l'encontre de l'intéressé. Il n'a pas répondu non plus à la question de savoir si une enquête de mœurs le visait encore aujourd'hui ou avait été classée sans suite. Carl De Moncharline a annoncé sur Facebook qu'il avait porté plainte pour diffamation.

Dans le reportage, plusieurs filles et un garçon autour des 17 ans disent avoir accepté des verres gratuits qui contenaient de la drogue, puis avoir été abusés à l'étage du Wood, une boîte de nuit de Carl De Moncharline aujourd'hui fermée, qui était située dans le bois de la Cambre.

Une mère a notamment parlé de faits remontant à plusieurs années. Elle aurait récupéré dans un état second deux amies de sa fille à la sortie de la discothèque et les auraient emmenées à l'hôpital pour examen. Ces derniers auraient révélé la présence de la "drogue du viol", dans leur sang. Les mères de ces deux jeunes filles se seraient rendues à la police pour dénoncer ces agressions. Elles auraient alors appris que des plaintes existaient déjà à l'encontre de Carl De Moncharline.

En réaction à ce reportage, le parquet de Bruxelles entend rappeler que "le débat judiciaire doit se tenir devant les tribunaux, et non dans les médias". Il refuse de communiquer sur cette affaire en raison des principes de présomption d'innocence et du secret de l'information. Il estime que le fait qu'il s'agisse d'une affaire de mœurs doit renforcer sa position.

"Chaque plainte concernant des infractions sexuelles est prise très au sérieux", a toutefois souligné le parquet de Bruxelles.

Il a expliqué que des preuves matérielles (traces biologiques, images de vidéosurveillance...) sont recherchées dans chaque enquête et que des témoins sont identifiés et interrogés. Des Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) ont été déployés sur le territoire belge à compter de 2017 pour permettre une prise en charge médicale immédiate et complète des victimes.

"Il ne faut pas perdre de vue qu'en vertu du Code d'instruction criminelle, la charge de la preuve incombe au parquet, ce qui signifie qu'à défaut de pouvoir collecter des éléments probants objectifs et suffisants permettant d'imputer des faits à un auteur déterminé, le parquet n'est pas en mesure d'exercer des poursuites pénales", a observé le parquet de Bruxelles dans son communiqué. "Toute personne bénéficie de la présomption d'innocence".