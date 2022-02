Accusations de racisme envers des Africains et des Indiens qui tentent de quitter l’Ukraine : que sait-on ?

Une vidéo postée sur Twitter le samedi 26 février a été visionnée plus de sept millions de fois, à l’heure où est rédigé cet article. Le tweet indique : "Les images officielles des Ukrainiens empêchant les Africains de monter dans les trains. #AfricainsenUkraine". Les images montrent des personnes blanches, dont certaines en tenues militaires qui forment un cordon devant le quai d’un train dans une gare, et qui semblent bloquer le passage à un groupe de personnes noires, visiblement énervées. Dans la vidéo on peut également entendre des cris et des haussements de voix, laissant percevoir une certaine tension.