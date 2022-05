Accusations de harcèlement sexuel contre un (ex-) responsable de club de natation à Molenbeek : il dépose plainte en justice

Par l'entremise de son conseil, l'avocat Daniel Spreutels, le responsable mis en cause a réagi à ces accusations. Il évoque un contexte tendu de concurrence entre écoles de natation. Les attaques ont commencé, dit-il, lorsque "Natation pour Tous" a commencé à proposer des tarifs plus bas que les autres clubs et même la gratuité pour certaines catégories défavorisées. Daniel Spreutels n'hésite pas à parler d'un règlement de comptes : "A partir de ce moment-là, il y a eu une série d'accusations diverses tantôt de dirigeants d'autres écoles, mais d'une en particulier, tantôt de certaines personnes qui étaient proches de ces écoles. Et je vous dirais que les propos étaient à ce point inadmissibles, parce que ça s'orientait dans tous les sens, que j'ai été consulté et que, devant la gravité et l'inexactitude des griefs formulés, nous avons déposé plainte avec constitution de partie civile. C'est maintenant un juge d'instruction qui va régler tous ces problèmes parce que nous en avons plus qu'assez d'entendre dire tout et n'importe quoi d'une façon parfaitement inadmissible."