Accusations de harcèlement à l’UCLouvain : "L’Université doit se regarder dans le miroir"

Les représentants de l’Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL) se sont montrés assez virulents sur le sujet dans leur intervention lundi soir, se demandant quand les victimes allaient être écoutées, et estimant qu’il était temps que l’UCLouvain prenne ses responsabilités.

Le président du conseil d’administration de l’université, Jean Hilgers, a indiqué pour sa part que l’Université avait été secouée par ces accusations de faits de harcèlement insuffisamment traités.

"Notre université doit se regarder dans le miroir. Nous avons le devoir juridique et moral de traiter les plaintes avec le plus grand sérieux et de le faire dans le respect des droits fondamentaux des personnes. Et elle doit donc trouver, sans doute plus vite que prévu, une réponse globale à ces questions axées sur des actions de temporalités différentes. Ainsi, à court terme et dans le respect des prérogatives des partenaires sociaux, l’UCLouvain a déjà objectivé certaines faiblesses dans son fonctionnement et a entrepris de nombreuses mesures correctrices", a précisé Jean Hilgers.