Accusation de plagiat de Johnny Depp et Jeff Beck : les principaux intéressés répondent

Des représentants de Jeff Beck et Johnny Depp ont déclaré qu’ils analyseraient les allégations selon lesquelles ils auraient "volé" les paroles d’un poème de Bruce Jackson dans le titre "Sad Motherfuckin’Parade" du nouvel album 18.

Il s’agit du poème Hobo qu’on retrouve dans un livre de 1974 écrit par Bruce Jackson, Get Your Ass In The Water And Swim Like Me.

On y retrouve les paroles suivantes : “Ladies of culture and beauty so refined, is there one among you that would grant me wine ?/ I’m raggedy I know, but I have no stink/ And God bless the lady that’ll buy me a drink/ Heavy-hipted Hattie turned to Nadine with a laugh/ And said, ‘What that funky motherfucker really need, child, is a bath.”

Et dans les paroles du titre "Sad Motherfuckin’Parade" de Jeff Beck et Johnny Depp, on retrouve quelques-uns de ces vers : “I’m raggedy, I know, but I have no stink,” “God bless the lady that’ll buy me a drink,” and “What that funky motherfucker really needs, child, is a bath.”

Bruce Jackson affirmait récemment qu’il n’avait pas été crédité par le duo : "Les deux seules lignes qui appartiennent à Johnny Depp et Jeff Beck sont ‘Big time motherfucker’et ‘Bust it down to my level’. Tout le reste se retrouve dans mon livre", explique l’auteur au Rolling Stone magazine.

"Je n’ai jamais vu cela. Je publie depuis 50 ans et c’est la première fois qu’on me vole quelque chose de la sorte et qu’on met son nom à la place du mien."

Et aujourd’hui, un porte-parole de Johnny Depp et Jeff Beck explique : "Nous sommes en train d’analyser cette requête autour de "Sad Motherfuckin’Parade" sur l’album 18 de Johnny Depp et Jeff Beck. Si elle est exacte, des crédits seront ajoutés à tous les formats d’albums."