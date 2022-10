Accueillir et accompagner les nouveaux enseignants pour éviter l'exode : un exemple à Bruxelles

Le Gaape ressemble un peu à ce qu'Ecolo propose pour répondre (en partie) à la pénurie d'enseignants et à l'important exode des premières années. "C'est le plan Tandem, c'est-à-dire le partage de travail entre les générations", développe Kalvin Soiresse. "On a des enseignants et enseignantes chevronné.e.s, expérimenté.e.s qui, en fin de carrière, sont fatigué.e.s et on a une explosion des demandes de pension anticipée. Nous pensons que réduire l'horaire des anciens pour leur permettre d'accompagner les nouveaux dans leur travail sur l'année permettra de maintenir les enseignants dans le métier (...)"

Parmi les souhaits formulés par les référents de Bruxelles 2 figure l'organisation de la formation en tournante entre la Wallonie et Bruxelles, aucune de leurs séances ne s'étant déroulées dans la capitale, ce qui peut peut constituer un frein pour certains Bruxellois. Ils aimeraient également bénéficier d'une formation plus poussée - deux jours, ce n'est pas assez - et déplorent que de nombreuses affectations de nouveaux professeurs s'effectuent en octobre, quand les cours ont débuté et qu'ils doivent, selon leurs mots, "courir à droite à gauche" sans plus guère avoir le temps de se consacrer à l'accueil des nouveaux collègues. Des desideratas que Kalvin Soiresse s'est engagé à répercuter auprès de la Ministre de l'Enseignement, Caroline Désir.