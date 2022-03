Accueillir des réfugiés ukrainiens : les bonnes questions à se poser

"Agir sous le coup de l’émotion, ce n’est pas une mauvaise chose. L’émotion, elle mobilise. Mais la réflexion est vraiment nécessaire. Et donc, effectivement, il faut pouvoir poser sur papier tous ces éléments liés à une cohabitation avec des inconnus, même si on veut les aider. Et donc ça passe effectivement par ces réflexions autour de quelle durée d’accueil ? Où loger les personnes ?"

Le plan du canapé ou du matelas dans le grenier avec un sac de couchage, ça non

"Si on est sur une durée de plus long terme, il faut quand même que l’accueil soit de qualité. Ça, c’est rappelé par les autorités. Donc le plan du canapé ou du matelas dans le grenier avec un sac de couchage, ça non. Ce ne sont pas du tout les bonnes conditions d’accueil dans une perspective de personnes qui s’installent en Belgique."

Quels frais allez-vous devoir payer ?

"Il faut pouvoir aussi réfléchir à l’implication financière que ça représente, continue Lionel Defraigne. Parce que le temps que les personnes reçoivent une aide financière, elles n’ont aucune ressource. Et donc, est-ce que les hébergeurs sont prêts à prendre en charge des frais de nourriture, de vêtements, de transport, de médicaments ? Les frais pour la scolarité des enfants."

Êtes-vous prêts à vivre en colocation ?

Et puis, il y a toutes ces petites questions qui sont liées à la cohabitation avec quelqu’un d’autre chez soi. "Et ça, qu’on soit réfugié ou non", rappelle le responsable de CALM. Avec ces questions :

Est-ce qu’on fait un double des clés ?

Comment est-ce qu’on gère la gestion des espaces communs ?

Est-ce que les personnes ont accès à l’électroménager, au Wi-Fi, au PC ?

Est-ce qu’elles peuvent faire venir des amis chez elles ?

Comment est-ce qu’on fait par rapport à l’usage du tabac, de l’alcool ?

Peut-être que les gens vont partir en vacances. On est bientôt à Pâques ou à l’été. Est-ce que c’est OK que les personnes restent chez soi ?

"Il faut pouvoir tout mettre sur papier. Il faut pouvoir déterminer quels sont les points qui sont OK. Quels sont les points qui vont poser débat et en discuter avec les personnes qui vont arriver quand elles arriveront pour se mettre d’accord, dès l’arrivée dans le logement."

Pas de risque de visites domiciliaires comme en 2015

"Je pense que ça a déjà été pointé par pas mal d’autres acteurs du secteur, fait remarquer Lionel Defraigne. C’est le caractère inédit de cette crise actuelle à bien des égards et certainement par rapport à l’attitude des autorités, des autorités européennes et des autorités belges par rapport à l’accueil des personnes ukrainiennes. C’est évident que c’est un conflit majeur qui entraîne un dépassement de populations. Mais contrairement aux conflits qu’on a connus il y a quand même quelques années ici, et c’est aussi pour ça que c’est aussi si important, ici plutôt que de fermer ses frontières, l’Europe et la Belgique les ouvrent et donc on met en place des couloirs légaux de déplacements de population. C’est aussi pour ça qu’il y a un afflux aussi rapide et aussi intensif de ces personnes."

Un accès aux droits garanti qui est totalement inédit

"On encourage la population à accueillir chez elle, à la maison, on vient de loin quand même. Il y a quelques années, c’était les visites domiciliaires et on faisait des procès aux hébergeurs de migrants. Donc là, il y a vraiment un changement de ton, d’attitude qui est vraiment inédit. Il y a tout un accès aux droits qui va être garanti par rapport à ce public qui est totalement inédit par rapport à toutes les autres catégories de personnes réfugiées ici en Belgique."

Une réunion d’information en ligne sur l’accueil et l’hébergement des Ukrainiens qui fuient la guerre est organisée ce soir à 18h30 par l’asbl SINGA.

Retrouvez tous nos articles sur l'invasion russe dans ce dossier.