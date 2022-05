Tania Dekens, fonctionnaire dirigeant d’Iriscare, explique ce qui a motivé cet avis négatif : "Encore aujourd’hui, on a quand même six clusters dans des maisons de repos bruxelloises. Pour des raisons sanitaires, nous avons donc décidé de ne pas répondre favorablement à ces demandes".

Si on en parle moins aujourd’hui, le Covid-19 est en effet encore bien présent dans notre pays et s’invite toujours dans les maisons de repos. Et c’est pour ces mêmes raisons que le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, appuie cet avis : "Il n’est pas nécessaire de faire courir un risque aux résidents, d’autant qu’à l’automne, nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle vague".