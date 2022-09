Accueil des sans-abri : l’Espace Dignité installé à Jambes n’a plus les moyens de continuer

"Il nous faut trouver 150.000 euros pour pouvoir passer l’hiver" explique Eve Willame, coordinatrice de l’espace d’accueil. Un hiver qui s’annonce compliqué. "Depuis trois semaines, on voit le nombre de personnes qui augmente. On est souvent au-dessus des 70 personnes par jour. L’hiver qui arrive et la crise économique et énergétique y sont pour quelque chose. Ce lieu répond à un besoin de plus en plus criant". Une crise énergétique que l’asbl subit aussi de plein fouet. "Le loyer est déjà de 2500 euros… Et les factures ne cessent d’augmenter".