Accueil des réfugiés ukrainiens : une cohabitation parfois délicate dans la durée

" Cela tient à des petites choses de la vie quotidienne : nos enfants sont petits , ils doivent aller dormir tôt et nos hôtes font du bruit le soir, ils n'ont pas le même rythme de vie que nous ; ils ont laissé le velux de leur chambre ouvert alors qu'il pleuvait, ils font du thé mais ils oublient de couper la cuisinière... Ce genre de choses qui font qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas de la famille. Ce n'est déjà pas évident de partir en vacances avec des amis, alors à fortiori , partager son quotidien avec des étrangers... Un autre exemple : ils sont arrivés chez nous avec un petit lapin; il fait ses crottes partout, quand je rentre du boulot, j'ai de la paille dans le salon, personne ne la ramasse et c'est moi qui ai fini par payer la visite chez le vétérinaire " Michelle pense qu'elle a été naïve et si c'était à refaire , elle ne foncerait plus tête baissée. Accueillir dans la durée dit-elle , c'est une vraie responsabilité et cela demande une disponibilité qui lui fait défaut. " En temps qu'hébergeuse, surtout avec des jeunes, je me sens un peu comme une maman, je m'inquiète pour eux .Si j'avais du temps, si j'étais pensionnée, je le referais peut-être, pas dans les conditions actuelles..."

Au-delà des contingences de la vie quotidienne, ce qu'elle regrette surtout, c'est que la rencontre humaine qu'elle avait espéré n'ait pas vraiment eu lieu. " On ne sait pas ce que ces personnes ont vécu, quel traumatisme elles peuvent avoir subi. Mais quand nous leur posons des questions, nous n'avons pas vraiment de réponse et eux ne posent pas de question. Il n'y a pas vraiment d'échange en fait." Michelle n'est pas amère et elle n'a pas de regrets. Il n'empêche, pour tous , il serait temps que ce jeune couple puisse prendre son envol : " Ce que je leur souhaite, c'est qu'ils puissent se lancer , commencer leur petite vie de couple, qu'ils s'intègrent et qu'ils se sentent bien dans la vie."