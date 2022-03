Accueil des réfugiés fuyant l’Ukraine : quel est le rôle de la Croix-Rouge ?

La Croix-Rouge de Belgique vient en support de l’Office des étrangers pour l’organisation du nouveau centre d’accueil des réfugiés venus d’Ukraine. Interrogée sur La Première, la porte-parole de la Croix-Rouge Nancy Ferroni explique qu’il s’agit d’un centre d’accueil et d’enregistrement : "Les autorités fédérales ont la compétence pour procéder à cet enregistrement et la Croix-Rouge vient en soutien et elle se mobilise pour que cet accueil soit le plus digne et le plus humain possible pour toutes les personnes qui arrivent d’Ukraine en Belgique. La mission consiste à distribuer notamment tout ce qui est boissons, collations dans les files et dans les salles d’attente à l’intérieur, distribuer des flyers d’information dans la langue des personnes, en ukrainien, en russe et en anglais, sur les services fournis par les différents acteurs (que faire et où aller si on n’a pas cette protection temporaire, ou si on n’a pas de documents ukrainiens ?) On a mis en place une salle de jeux pour les enfants, parce que c’est important. Il y a énormément de femmes avec des petits enfants, donc il y a aussi une salle d’allaitement et de change pour les nourrissons. Installation d’un poste de soins médicalisé, ce qui a été très utile parce que beaucoup de gens ont besoin de soins. Et enfin, de l’information aussi et encore sur notre service de rétablissement des liens familiaux qui est vraiment hyper essentiel pour les personnes qui auraient perdu la trace d’un proche ou dont elles sont sans nouvelles depuis leur départ d’Ukraine".

Liens familiaux

"Ce qui est vraiment essentiel en temps de conflit, en temps de catastrophe aussi, et c’est l’expertise de la Croix-Rouge depuis des années, ce service de rétablissement de liens familiaux. C’est un droit essentiel de savoir ce que sont devenus nos proches quand on les a perdus de vue. On voit que les personnes qui arrivent d’Ukraine en Belgique ont toutes un smartphone. En général, ils sont assez connectés, les Ukrainiens. Par contre, il suffit qu’on perde ce smartphone… Faites l’expérience, est-ce que vous connaissez par cœur un des numéros de votre smartphone ? Parfois, on ne connaît même pas celui de son conjoint par cœur ou celui de ses parents, ou encore moins celui de son cousin ou de sa tante qui est restée en Ukraine. Donc, c’est ce genre de message qu’on veut faire passer et des messages de prévention aussi : retenez par cœur les numéros essentiels que vous devez contacter, celui de votre mari, de vos parents, etc., et aussi les identifiants et les logins pour se connecter sur les réseaux sociaux, puisque c’est aussi une source de contact importante pour les personnes", poursuit-elle.

Le statut de protection temporaire qui peut être accordé aux réfugiés d’Ukraine "est différent du statut de demandeur de protection internationale. Donc, il faut orienter les personnes qui n’auraient pas de documents ukrainiens, qui sont peut-être des étudiants étrangers qui faisaient leurs études à Kiev ou ailleurs. Et ces personnes qui vont arriver en Belgique peuvent demander le statut de protection internationale. Le premier accueil, l’enregistrement se fait au Petit-Château et ces personnes sont ensuite orientées vers le réseau d’accueil traditionnel, où la Croix-Rouge intervient aussi, puisque nous avons 24 centres d’accueil un peu partout en Wallonie et à Bruxelles pour ces personnes et leur offrir le même accueil inconditionnel et digne que l’on offre au Heysel pour les autres personnes, qui sont de nationalité ukrainienne. La différence est que les personnes de nationalité ukrainienne peuvent directement se rendre dans des communes, être accueillies chez des particuliers ou dans des centres d’accueil de commune provisoirement, et ensuite bénéficier de l’aide sociale belge et s’installer en Belgique".

La Croix-Rouge se prépare aussi à devoir faire face à d’autres demandes : aide sociale, alimentaire, vestimentaire, distribution de produits d’hygiène : "Nous allons aider les communes qui le souhaitent, qui ont besoin de notre aide au niveau logistique pour installer leur centre d’accueil provisoire collectif. Si elles ont besoin de lits, de literie, de matériel, on a déjà commandé tout cela proactivement et on peut aider les communes aussi à faire face. Notre numéro d’appel gratuit de la Croix-Rouge, le 105, a d’ailleurs été renforcé également pour faire face aux demandes qui pourraient arriver", conclut-elle.

Plus d’informations sur le site de la Croix-Rouge de Belgique