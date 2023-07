Accueil des réfugiés en Belgique : quand l'État s’assied sur des milliers de décisions de justice…

C’est la raison pour laquelle, depuis des mois, les procédures en justice se multiplient et les condamnations s’empilent pour l’Etat. "Depuis octobre 2021, les avocats se sont organisés pour introduire des procédures individuelles devant le tribunal du travail, pour chaque demandeur d’asile à la rue, explique encore Hélène Crockart, en vue d’obtenir une condamnation de l’Etat belge à les héberger. Et là, en un an, on a introduit plus de 7000 requêtes". La confusion s'ajoute à la masse : actuellement, les copies imprimées des jugements et arrêts sont dispersées dans les différents cours et tribunaux du pays. À ce sujet, un projet de loi prévoit la création d'une base de données centrale contenant les jugements et arrêts prononcés par les cours et tribunaux, a annoncé le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.

Des milliers de condamnations sont déjà tombées.