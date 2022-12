Accueil des familles ukrainiennes à Bruxelles: installation de 75 hébergements modulaires

Douze premiers hébergements modulaires d'urgence que la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale a construit pour les réfugiés ukrainiens sont prêts, indique mardi la SRLB dans un communiqué. Dans les prochains mois, 63 autres hébergements du même type seront installés dans différentes communes de la capitale.

Il s'agit de 12 logements unifamiliaux de une, deux et trois chambres à Watermael-Boitsfort. D'ici fin mars 2023, 63 autres logements et 6 salles communautaires avec espaces polyvalents seront installés sur d'autres sites à Molenbeek, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort.

Les ASBL Communa, New Samu et BXL Refugees (Plateforme Citoyenne) prendront en charge la gestion opérationnelle et l'accompagnement communautaire sur chaque site.

Ces hébergements étant temporaires, les familles qui y résideront seront accompagnées pour qu'elles puissent éventuellement ensuite s'insérer par la suite dans le marché immobilier classique, précise encore la SRLB.

La plupart des 9.500 Ukrainiens qui séjournent aujourd'hui en Région bruxelloise, sont hébergés chez des particuliers ou dans des bâtiments existants, comme des bureaux vides ou des hôtels, aménagés pour les accueillir temporairement.