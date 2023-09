Accueil des demandeurs d’asile : devant les députés, la secrétaire d’Etat De Moor campe sur ses positions

Tour à tour, les députés de la commission ont interpellé la secrétaire d’Etat sur sa politique en matière d’asile et en particulier sur son intention de ne pas se conformer à la décision du Conseil d’Etat.

"Dans un Etat de droit, on ne s’assied pas sur des décisions de justice", a expliqué la députée des Engagés, Vanessa Matz. Elle demande "une déclaration solennelle" de la part du gouvernement. "Qu’est-ce qu’on fait maintenant pour que cette décision soit respectée ?", a-t-elle demandé.

Au PS, et donc dans la majorité, Hervé Rigot épingle "une absence de volonté d’activer certaines solutions" pour régler la crise de l’asile. "Nous ne sortirons pas de cette crise sans oser de nouvelles mesures", estime le député. Et de suggérer, le "statut temporaire, un statut pour les personnes gravement malades" et d'"oser un plan de répartition dans l’ensemble du pays".

"Je vous demande de nous assurer que vous respectez l’Etat de droit et que vous allez respecter les décisions judiciaires", adresse à la secrétaire d’Etat la députée Eva Platteau, du parti Groen, lui aussi dans la majorité gouvernementale. "On attend du gouvernement qu’il fasse tout pour que les demandeurs d’emploi aient une place", ajoute la députée.

"Les tribunaux se penchent à chaque fois sur votre argument de force majeure", souligne la députée PTB-PVDA Greet Daems. "Et à chaque fois, les tribunaux estiment que vous n’en faites pas assez", poursuit-elle.

Du côté de la N-VA, c’est "une faillite totale de la politique en matière de migration", estime le député Tomas Roggeman. "On a un gouvernement qui a été condamné à tellement de reprises pour la violation des Droits de l’homme", ajoute-t-il.

Dans l’opposition, François De Smet, député pour Défi voit dans la politique menée par la secrétaire d’Etat, une politique qui vise à dissuader les candidats à l’asile, "un message vers la droite". "Est-il crédible que dans un pays de 11 millions d’habitants on ne soit pas capable d’accueillir des demandeurs d’asile le temps de la procédure ?", se demande le député Défi. Il s’adresse aussi au PS et à Ecolo, partis de la majorité. "Combien de temps allez-vous accepter ce non-respect ?", leur demande-t-il. "Un gouvernement comportant des socialistes et des écologistes laisse délibérément des gens à la rue", souligne François De Smet.

"Quand allez-vous retirer cette instruction qui est illégale ?", demande alors le député Ecolo Simon Moutquin qui reproche à la secrétaire d’Etat de "maintenir une situation de tension", pour dissuader les nouveaux demandeurs d’asile, C’est "un push-back soft", estime le député Ecolo.

Au PS, Khalil Aouasti rappelle les termes de l’accord de gouvernement qui prévoit "une politique d’asile humaine". La secrétaire d’Etat mène une politique d’asile en fonction des critiques de certains partis en Flandre ? "Je pense que vous vous enfermez dans une stratégie vis-à-vis de l’opinion publique, des nationalistes et de l’extrême-droite en Flandre", adresse le député à la secrétaire d’Etat. Mais, averti le député socialiste, "ils se gargarisent de vos échecs".