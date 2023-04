Accueil de la Petite enfance : manifestation du personnel inquiet reçu par le collège de la Ville de Bruxelles

Quelque 150 à 200 travailleurs du secteur des crèches de la Ville de Bruxelles s’est rendu mercredi devant le nouveau centre administratif de la Ville qui regroupe désormais, outre les administrations, le collège de la Ville pour manifester son mécontentement, notamment devant le manque de personnel.

Cette manifestation a eu lieu en marge d’une autre du secteur devant le cabinet de la ministre de l’Enfance, Bénédicte Linard (Ecolo), pour pointer ce problème lié aux normes d’encadrement et à l’étendue des missions à accomplir. Autre revendication : l’attractivité du métier. A la Ville de Bruxelles, les manifestants ont été reçus dans la salle du conseil communal par le bourgmestre Philippe Close (PS), l’échevin de la Petite Enfance, Arnaud Pinxteren (Ecolo) et son homologue en charge du Personnel, Faouzia Hariche (PS). Les représentants de l’autorité communale ont promis de faire tout ce qui est de leur ressort pour améliorer leurs conditions de travail. De source proche du collège, on indiquait, à l’issue de la réunion que le dialogue avait été positif. Il a été convenu de refaire le point dans un mois.