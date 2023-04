Accrochés par Roterham, Vincent Kompany et Burnley ne fêtent pas (encore) le titre en Championship

Il fallait une victoire à Burnley pour officiellement valider son titre en Championship. Ce mardi, face à Rotherham, les Clarets n'en sont pas passés loin. Les hommes de Vincent Kompany ont même longtemps cru avant de déchanter en fin de match, refroidis par un but de Georgie Kelly (2-2)

Plus tôt dans la rencontre, Scott Twine avait mis Burnley sur orbite avant que l'ancien joueur du Cercle, Vitinho, n'égalise bien malgré lui... contre son camp. À l'entrée du money-time, c'est Manuel Benson qui a cru offrir le titre à son équipe en plantant le goal du 2-1 mais c'était sans compter sur le dernier sursaut d'orgueil de Roterham en fin de match, symbolisé par ce but de Kelly.

À 4 journées de la fin, Kompany et Burnley comptent cependant 10 points d'avance sur leur plus proche poursuivant, Sheffield. Le titre ne devrait donc être qu'une simple formalité et pourrait même tomber lors de la prochaine journée, face aux Queens Park Rangers.