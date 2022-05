Accroché à Knokke, le RFC Liège peut faire une croix sur la D1B

Après une domination liégeoise durant le premier quart d’heure, c’est Dender qui va se montrer plus entreprenant avec deux frappes non cadrées, suivies d’un envoi de Janice Buysse sur un Kevin Debaty attentif. La fin de cette première mi-temps sans relief sera marquée par une frappe lointaine de Mohamed Mouhli qui passera à quelques centimètres du but adverse. A la pause, le marquoir indiquait donc toujours 0-0 malgré les…10 coups de coin forcés par Liège.

A la reprise, c’est la douche froide pour les Sang et marine avec une reprise de la tête victorieuse de Zakaria Atteri, le centre-avant flandrien, qui profite d’un centre parfait de Yoshi Mariën (Ex-Liégeois) et d’un certain laxisme de la défense visiteuse, pour porter Knokke au commandement. 1-0 à la 52ème.

Gaëtan Englebert va immédiatement réagir en faisant monter au jeu Damien Mouchamps, le joker de luxe liégeois. Des Liégeois qui vont se montrer plus conquérants mais Mouhli, Perbet et Lallemand verront leurs tentatives avortées in-extremis. Le RFCL va ensuite évoluer de manière plus offensive en prenant forcément des risques. En contre-attaque, Nico Van Binst se retrouvera seul face à Debaty qui va l’accrocher dans le rectangle. Penalty indiscutable sifflé par Mr. Mataj. L’expérimenté Ruben Vanraefelghem ne tremblera pas et doublera la mise pour les Côtiers. Le but inscrit dans la foulée par Lucas Prudhomme ne changera rien. Comme en championnat, le RFCL s’incline 2-1 à Knokke. Les Liégeois peuvent donc oublier le titre et la montée en D1B.

C’est assurément une énorme déception pour le FC Liège qui avait terminé en tête de la phase régulière avant d’échouer lors de l’ultime journée des play-offs. Un sentiment de gâchis pour les sang et marine qui devront encore patienter un an avant d’espérer rejoindre le football professionnel.