Accrochage et roulades dans les flaques, drôle d’après-course en Moto2

Retardé, suspendu et puis finalement arrêté, le Grand Prix de Thaïlande de Moto2 a été perturbé par la pluie. Mais il nous a aussi offert des moments insolites… après la course.



L’Italien Tony Arbolino a fêté sa victoire en se roulant dans les flaques. Il a été imité quelques minutes par le Tchèque Filic Salac, qui est monté sur le premier podium de sa carrière.



Le duo d’apprenti gymnaste, accompagné par Aron Canet a aussi vécu une drôle de mésaventure sur la route du podium. A bord d’une voiturette de golf, les trois pilotes ont été victimes d’un accrochage. Le conducteur a effectué une marche arrière… directement dans le rail de sécurité. Des péripéties sans gravité qui ont fait sourire Arbolino, Salac et Canet.