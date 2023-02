Accro à votre smartphone ? Envoyez-le en prison !

Évidemment, si vous parvenez à contourner les mesures “temps d’écran” mises en place par iOS et Google, vous risquez de craquer et d’ouvrir la cage assez rapidement. Mais pas de panique, il existe des solutions plus “radicales”. Comme des boîtiers qui enferment votre smartphone, et ne le libéreront qu’après un certain temps.

C’est le cas de la marque iDiskk, qui propose un boîtier qui enferme le téléphone, tout en permettant de le recharger, et d’utiliser certaines fonctions d’urgences (comme répondre à un appel). Une fois l’appareil placé dans le boîtier, il suffit de programmer le minuteur (qui propose des plages assez larges, allant de 1 minute à 99 heures), et de patienter. Profitez-en pour tenter de nouvelles choses, ou revenir à l’essentiel : se balader, parler avec des amis, prendre l’air. Les mauvaises habitudes attendront. Et puis, ce n’est jamais qu’une journée par an.