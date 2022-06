Accoucher dans l’eau : ça vous parle ?

La maman se sent plus libre de ses mouvements ;

Améliore la circulation sanguine de la maman et du bébé, car l’eau fait une pression sur le corps et stimule la circulation ;

Quand on compare l’accouchement dans l’eau et l’accouchement "classique", il n’y a pas énormément de différence. Quand la maman est en bonne santé, il y a même plusieurs avantages à accoucher dans l’eau :

Pour le confort de la femme, il y a certaines conditions qui doivent être respectées. L’eau doit être à bonne température, ni trop chaude ni trop froid. Généralement elle va se situer entre 34 et 37 degrés. Il faut par ailleurs, que l’eau soit bien entretenue, pour éviter les microbes et virus. L’hygiène est très importante. La baignoire doit être suffisamment grande et profonde pour que la maman puisse bouger et être libre de ses mouvements. Et surtout, le personnel et la maman doivent se sentir en sécurité, dans une ambiance favorable.

