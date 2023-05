Accoucher à l’hôpital comme à la maison : c’est de plus en plus courant

Mettre au monde à la maternité comme à la maison : cela peut paraître incompatible. Pourtant de plus en plus d’hôpitaux proposent aujourd’hui aux futures mamans d’accoucher dans des salles alternatives, avec baignoire ou tapis. C’est une manière de répondre à cette tendance aux accouchements plus naturels et moins médicalisés.

De futurs parents visitent pour la première fois leur salle d’accouchement. Ici, il n’y a aucun matériel médical visible. La pièce est plongée dans la pénombre, avec certains des objets un peu spécifiques, comme une écharpe de portage ou des chaises d’accouchement. Une sage-femme accompagne les futures mamans du début à la fin.

Dans un autre hôpital, des sages-femmes indépendantes peuvent venir prendre en charge les accouchements. Dans la salle, il y a des ballons et une baignoire spécifique : l’accouchement naturel est de plus en plus tendance, sans doute en réaction à une surmédicalisation.

Mais l’accouchement physiologique n’est possible que pour les grossesses à bas risque, même si en cas de problème, les médecins sont directement à proximité.