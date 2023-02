Accoucher à domicile : que disent les études sur la sécurité de l’enfant et de la maman ?

De plus en plus, les mères revendiquent le choix du déroulement de leur accouchement. Avec péridurale ou pas, dans la position qui s’adapte le mieux à la physiologie et pas celle qui convient le mieux au gynécologue, sous assistance médicale ou au contraire de la manière la plus ancienne du monde. La naissance est un événement naturel, mais pas sans risque pour l’enfant et la mère, il convient donc de l’aborder avec prudence. Mais que disent les statistiques sur ces méthodes parfois totalement opposées ? Aline Schoentjes est sage-femme chez Amala. Pour Tendances Première, elle nous résume les conclusions de deux analyses.