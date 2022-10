Accoucher à domicile : phénomène libératoire ou mode dangereuse ?

"On s’apprête à débourser plus de 1000 euros"

Derrière ce site, Thainy Macedo, devenue doula après neuf mois de formation. Elle se défend : "Je n’ai pas besoin de justifier ce prix. Les parents le comprennent très bien. Je me mets à leur disposition 24h/24 de 36 semaines à 41. C’est une garde où je suis disponible par téléphone, par SMS. C’est un travail en continu".

On est libres de choisir nos prix. Et c’est ce qui est juste pour moi

Lionel et Amanda, enceinte de huit mois, s’apprêtent à débourser plus de 1000 euros pour être accompagnés par cette doula. "On a commencé par les séances d’information, mais on veut toujours plus" sourit Amanda. "S’il faut, on n’achète pas de berceau mais on a notre doula ! Pour nous, c’est plus important que le matériel pour le bébé. Qu’elle soit là, ça me soulage et ça me rassure".

"On sait que la doula va amener cet accompagnement physique et psychique" ajoute Lionel.