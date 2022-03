Accouchement : quel rôle pour le papa ?

Plongez dans l'univers de la parentalité, grâce à la deuxième saison du Podcast natif "Moi, Papa"! Drôles, émouvants et informatifs, les 5 épisodes mettent en avant le rôle du papa. Le présentateur Adrien Devyver s'est entouré de pères investis et curieux, mais également d'experts de la petite enfance. Ensemble, ils échangent leurs expériences autour des grands thèmes de l’accompagnement éducatif de l’enfant. Au programme de cette deuxième saison : homoparentalité, accouchement, sexualité, les premières maladies et enfin le "Terrible Two." Immersion dans le merveilleux univers des papas en abordant les joies mais aussi les difficultés de la paternité.