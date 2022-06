Accostée lourdement en pleine campagne, Éloïse a trouvé de l’aide via l’appli The Sorority

Éloïse Weckx promène son chien sur le RAVeL entre Bomal et Barvaux quand un homme d’une quarantaine d’années, à vélo l’interpelle pour lui demander où il pourrait trouver une pharmacie de garde. " Il me dit " C’est quoi le nom de ton chien ? " et moi gentille comme je suis, je lui réponds. Puis ça embraye vite sur " Et toi c’est quoi ton prénom ? " et au moment où il me demande où j’habite, j’ai vraiment une pièce qui tombe dans mon cerveau et je me dis c’est pas normal ", se souvient Éloise. L’individu tente alors de lui agripper le bras. " J’essaie de couper court à la discussion, mais ça ne fonctionne clairement pas et il me propose " Si tu n’habites pas trop loin, je peux te raccompagner dans ton lit. "