“Accords perdus” : un court-métrage drôle et juste sur la virginité

“Accords perdus” est un court-métrage provenant de l’INSAS, tout comme sa réalisatrice Charlotte Cristin. Celle-ci avait déjà réalisé en 2019 “Kay Pacha”, un documentaire sur les rites traditionnels dans le nord de l’Équateur. Sa mise en scène joue beaucoup sur le regard constant, notamment par le biais de quelques reflets et autres miroirs, tout en bénéficiant de l’interprétation de Pauline Brisy. L’actrice, vue entre autres dans “Le grimoire d’Arkandias”, apporte un certain ancrage empathique dans sa façon d’interpréter Lucie. Il n’est donc guère étonnant que le court-métrage ait été récompensé durant ses passages en festival, notamment pour sa réalisation et son actrice. Voilà donc une occasion de découvrir un court belge tout en brisant avec amusement mais sans jugement le tabou de la virginité.