Accordeur de violons, Faiseur de consensus ? Devenez conseiller ministériel

Au sein d’un cabinet ministériel, on va trouver le chef de cabinet et parfois des adjoints ayant pour mission de diriger les équipes et s’assurer que le ou la ministre ait toutes les ressources nécessaires pour remplir ses missions et atteindre les objectifs fixés par l’accord de gouvernement.



Et pour ce faire, on va retrouver : des conseillers généraux, souvent issus des partis politiques constituant la coalition gouvernementale au pouvoir, et souvent garants de la boussole des valeurs ; mais aussi – et surtout, des conseillers thématiques, en majorité issus des administrations et opérateurs publiques et vont documenter chaque question, réforme ou enjeu pour mettre ministres et gouvernements en situation de prendre des décisions éclairées.



Deux fonctions sont encore présentes et indispensables : qui se charge de l’administratif, de la logistique, du secrétariat et de l’organisation générale ; ainsi que les chargés de com’, qui, outre de flamboyant PowerPoint pour les codécos, sont surtout occupés à valoriser l’action ministérielle à travers la presse et les réseaux sociaux, avec un objectif au moins aussi pédagogique qu’électoraliste : montrer à toutes et tous, la raison et l’utilité concrète de chaque réforme, et de chaque décision.