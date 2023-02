Accordeur de piano, les cordes d’un métier

Quand nous rencontrons Luc-André Deplasse, il s’occupe du piano d’un musicien professionnel. Il nous parle de quartes, de quintes, de tierces. D’octaves aussi. Avec sa clef, il passe en revue les 240 chevilles. Il faut les manipuler avec précaution afin de retendre chaque corde. Cela prend du temps, la patience est l’une des qualités de l’accordeur. Il doit avoir aussi l’oreille musicale même si on ne lui demande pas d’être un virtuose. Luc-André prévoit aussi de redonner une belle forme aux marteaux. Il devra les poncer, les piquer pour leur rendre leur souplesse. Le son sera alors plus harmonieux. Un travail qui se fait plus rarement alors qu’un accordement de base est nécessaire une à deux fois par an.