Accord sur le plan de relance wallon, les Engagés (ex-cdH) demandent une pause pour les projets non-prioritaires

Le gouvernement wallon a conclu un accord qualifié "d’inédit" avec les syndicats, les représentants du patronat et les associations environnementales. Tous ont convenu de collaborer à la relance de la Wallonie.

Parmi les nombreuses mesures mises sur la table au printemps 2021 par le gouvernement wallon dans le cadre de son Plan de relance, le gouvernement et les partenaires sociaux et environnementaux ont resserré le dispositif autour de quatre axes majeurs et d’une quarantaine de projets désormais prioritaires. Le tout représente un budget de 2,5 milliards d’euros.

La crise du Covid, les efforts à consentir pour la reconstruction après les inondations de juillet 2021 et les conséquences perceptibles pour la Wallonie de la guerre en Ukraine et des sanctions à l’égard de la Russie ont nécessité de redéfinir les projets prioritaires.

Pour l’opposition "Les Engagés" (ex-cdH), c’est l’occasion de geler les autres projets du Plan de relance qui ne figurent plus dans la liste prioritaire.