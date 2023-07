Tihange 3, on en a beaucoup parlé et je n’étais jamais venu ici

C’est ce qu’a déclaré Alexander De Croo en visitant le réacteur liégeois. Deux semaines après l’annonce de l’accord entre l’État belge et Engie, les deux parties seront d’ici peu copropriétaires des deux plus récents réacteurs du pays (Tihange 3 et Doel 4), partenaires pour faire en sorte que la prolongation de vie de ceux-ci soit optimale. "Grâce à cet accord, notre pays va sortir de 10 ans d’incertitude en approvisionnement en énergie et on en a besoin. Tihange 3 produira de l’énergie produite chez nous pour tous les Belges. Il y a une industrie avec un vrai savoir-faire belge que nous allons pouvoir exploiter à fond. Cela nous permet d’être moins dépendant aussi des pays voisins producteurs. ", explique Alexander De Croo, le Premier ministre.