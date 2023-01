Accord sur le nucléaire et baisse de la facture ? "Il ne faut pas mentir aux gens", affirme Samuel Cogolati (Ecolo)

Alors que la Belgique devait se débarrasser de l’énergie nucléaire dès 2025, le gouvernement fédéral et Engie ont finalement décidé de prolonger – après rénovations – les réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 de 10 ans entre 2026 et 2036. Une décision "nécessaire" pour le gouvernement étant donné qu’elle garantira à la société un apport en électricité suffisant.



Et puisque l’État sera actionnaire à 50% et que l’électricité sera produite sur le sol belge et non importée, le Premier ministre Alexander de Croo indiquait qu’une baisse de la facture était à prévoir.

Une déclaration avec laquelle adhère la députée fédérale MR Marie-Christine Marghem. "Plus vous mettez sur le marché de l’électricité produite à un bas coût, ce qui est le cas du nucléaire, plus la facture diminue et les contrats fixes sont favorisés. Ensuite à partir du moment où l’État encaisse des bénéfices sur la prolongation des réacteurs nucléaires, il peut et doit utiliser cet argent pour aider le consommateur à faire face à ses factures d’énergie."