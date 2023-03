Accord sur le budget fédéral : suivez en direct la conférence de presse du gouvernement

Ça y est : les discussions du gouvernement fédéral sur le budget ont abouti ce jeudi. Il est notamment question d'impôt sur les multinationales ou d'augmentation de la pension minimum. Une conférence de presse du gouvernement est prévue aux alentours de 16h30.

Le Premier ministre Alexander De Croo était à la chambre ce jeudi après-midi pour exposer les détails de l'accord sur le budget et répondre aux questions orales. Il a confirmé un accord sur le contrôle budgétaire qui prévoit un effort net de 0,3 % du PIB, soit 1,75 milliard d'euros, pour 2023 et 2024. Il s'est félicité de l'amélioration par rapport au budget d'octobre dernier, qui était en hausse de 1,1%, et a déclaré que des efforts supplémentaires étaient nécessaires, notamment en matière de réforme fiscale et de pensions.