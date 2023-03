Accord sur le budget fédéral : l’indexation des salaires élevée "a bien protégé le pouvoir d’achat", mais "a créé un certain handicap", selon de Croo

Et la suite, quelle est-elle ? "Dans les semaines et mois qui viennent, c’est clairement la réforme fiscale", assure le Premier ministre. Et de pointer trois éléments importants. "D’abord, les gens qui travaillent, pour qu’ils aient plus d’argent net, plus de salaire net, et donc réduire les impôts de ce point de vue là." En ce compris les gros salaires ? "L’objectif est de rendre le travail plus attractif. […] L’un des éléments qui joue, c’est quand même la différence entre travailler et ne pas travailler. Donc pour moi, l’impact sera plutôt sur les bas et moyens salaires", précise-t-il.

Le deuxième élément important, selon le Premier ministre, est de permettre aux entreprises de pouvoir continuer à créer de l’emploi. "Et là on doit veiller que le coût de l’emploi ne monte pas trop. On a eu beaucoup d’indexations, ça a bien protégé le pouvoir d’achat. Mais par rapport à nos pays limitrophes, on a quand même créé un certain handicap", explique-t-il.

Enfin, le troisième élément est de ne surtout "pas dégrader le budget" dans le cadre de la réforme fiscale. "Ça doit rester dans le cadre actuel."